Μπράντον Τόμας για το επεισοδιακό ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: «Βγάλαμε τον Ηλιόπουλο από τα αποδυτήρια»

Αποκαλύψεις για τα όσα συνέβησαν στο επεισοδιακό περσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην OPAP Arena έκανε ο Μπράντον Τόμας.

Ο Ισπανός επιθετικός, που πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα του Απόλλωνα Λεμεσού, μίλησε για την ένταση που επικράτησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης, φέρνοντας στο φως ένα περιστατικό που είχε μείνει μακριά από τη δημοσιότητα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στα «ασπρόμαυρα» αποδυτήρια, εμφανώς εκνευρισμένος και με επιθετικές διαθέσεις απέναντι στον Ραζβάν Λουτσέσκου. Η παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΑΕΚ προκάλεσε αναστάτωση, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να αντιλαμβάνονται άμεσα τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης.

Σύμφωνα με τον Τόμας, ο ίδιος μαζί με συμπαίκτες του παρενέβησαν άμεσα και απομάκρυναν τον Ηλιόπουλο από τα αποδυτήρια, προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση και να αποφευχθούν χειρότερα. Ο Ισπανός φορ σχολίασε μάλιστα με νόημα πως τέτοιες εικόνες και καταστάσεις τις έχει συναντήσει «μόνο στην Ελλάδα», υπογραμμίζοντας το σοκ που του προκάλεσε το συγκεκριμένο περιστατικό.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ισπανός επιθετικός: «Σε εκείνο το παιχνίδι είχε έρθει ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, στα αποδυτήριά μας με άγριες διαθέσεις απέναντι στον Λουτσέσκου. Και όλη η ομάδα τον διώξαμε μαζί με την ασφάλειά του έξω από τα αποδυτήρια.

Εγώ και όλοι οι συμπαίκτες που ήμασταν κοντά στον Λουτσέσκου τους βγάλαμε κατευθείαν έξω από τα αποδυτήρια. Μόνο στην Ελλάδα είδα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστό να βλέπεις έναν πρόεδρο μίας ομάδας να μπαίνει στα αποδυτήρια και να επιτίθεται λεκτικά στον προπονητή της άλλης ομάδας.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να σου δίνει χαρά. Αν κερδίσεις, κέρδισες. Αν χάσεις, έχασες. Όμως πάντα άκουγα καλά πράγματα στην Ελλάδα γιατί είμαι ανοιχτός χαρακτήρας και μιλάω με όλους. Και οπαδοί άλλοι ομάδων να με έβλεπαν στον δρόμο, είτε οπαδός του Άρη να ήταν είτε οπαδός του Παναθηναϊκού να ήταν, μόνο καλά λόγια μου έλεγαν. Ένιωθα αρκετή αγάπη στην Ελλάδα. Έβλεπαν ένα απλό παιδί από την Ισπανία να είναι εκεί και να έχει μάθει και τη γλώσσα».