Λεβαδειακός: Πρώτη ήττα εκτός Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ
Onsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 22:56
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός

Λεβαδειακός: Πρώτη ήττα εκτός Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

Χρειάστηκε να φτάσουμε Φεβρουάριο για να ηττηθεί η ομάδα της Βοιωτίας από κλαμπ που βρίσκεται κάτω απ’ αυτή στη βαθμολογία.

Ο Λεβαδειακός την τρέχουσα σεζόν πριν παίξει με τον ΟΦΗ, είχε ήττες μόνο από ομάδες του λεγόμενου Big-4. Ενώ με τον Παναθηναϊκό ήρθε ισόπαλες, άρα τα αποτυχημένα αποτελέσματα ήταν με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Τις τρεις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας.

Οι Κρητικοί το άλλαξαν αυτό και χρειάστηκε να φτάσει Φεβρουάριος για να ηττηθεί η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου από σύλλογο που είναι κάτω απ’ αυτόν στην βαθμολογία.

Τελευταία ήττα για τον Λεβαδειακό ήταν στις 30 Νοεμβρίου 2025, όταν και έχασε στην έδρα του από τον ΠΑΟΚ με 3-2. Συνολικά ο σύλλογος της Βοιωτίας έχει πλέον τέσσερις ήττες στο πρωτάθλημα.

 

 



