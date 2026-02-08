Μπενίτεθ: «Μεγάλη ώθηση η νίκη επί του Ολυμπιακού για τη βαθμολογία και τον ΠΑΟΚ»

Οnsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός μετά το 0-1 του Παναθηναϊκού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τόνισε ότι το αποτέλεσμα αυτό θα δώσει στη ομάδα του μεγάλη ώθηση, τόσο για τη βαθμολογική κατάταξη, όσο κι ενόψει του δεύτερου ημιτελικού με τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι το πρώτο πράγμα θα έπρεπε να έχουμε συνοχή, να ήταν συμπαγείς οι γραμμές μας και καλή αμυντική λειτουργία όπως και είχαμε. Θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, θα μπορούσαμε να ήμασταν περισσότερο επικίνδυνοι. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους παίκτες από το 1’ μέχρι το 90’ και τους αξίζουν συγχαρητήρια.

Είναι ένα σημάδι που πρέπει να μας κάνει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες μας. Είναι μια τεράστια νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση όσον φορά τη βαθμολογική μας κατάταξη. Είναι μια ώθηση, προς όλους, τους φιλάθλους, τον οργανισμού, τους παίκτες να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει για τον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ».