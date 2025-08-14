ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού 3-1(1-1κ.α.): Ο «μάγος» Κουτέσα κι ο «εκτελεστής» Γιόβιτς υπέγραψαν την πρόκριση

INTIME SPORTS

Με τον Ντέρεκ Κουτέσα να κάνει τα… μαγικά του με ένα γκολ και μια ασίστ στην παράταση και τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει στο ντεμπούτο του, η ΑΕΚ λύγισε 3-1 (1-1κ.α.) τον Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα playoffs του Conference League.

Η κυπριακή ομάδα έβαλε δύσκολα στην «Ένωση» και στην «OPAP Arena» κι πρόκριση κρίθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα μισάωρο μίλησε ο «μέγος» Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος με σουτ «οβίδα» έκανε το 2-1 στο 104’, ενώ στη συνέχεια έδωσε την ασίστ στον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος θύμισε στο ντεμπούτο του ότι διαθέτη το… ένστικτο του «killer» και με ένα σερντερφορίσιο τελείωμα «κλείδωσε» την πρόκριση στο 110’.

Στην κανονική διάρκεια ο Μαρίν είχε ανοίξει το σκορ με τρομερή εκτέλεση πέναλτι στο 51ο λεπτό, αλλά ο Κβιλιτάγια απάντησε με τον ίδιο τρόπο στο 62’.

Η ΑΕΚ πέρασε για πρώτη φορά στα playoffs του Conference League, εκεί όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase κόντρα στην Άντερλεχτ.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Βέλγιο στις 21 Αυγούστου κι η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην «OPAP Arena», ήτοι στις 28 Αυγούστου.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για την ΑΕΚ, η οποία είδε τον Περέιρα να αποχωρεί (ο Λιούμπισιτς πήρε τη θέση του) με πρόβλημα μόλις στο 3ο λεπτό.

Επίσης, ο εξαιρετικός στην κόντρα Άρης δημιούργησε «κολλητά» δύο πολύ καλές στιγμές. Στην πρώτη ο Μάριεφ σούταρε άουτ, ενώ ο Στρακόσα είπε «όχι» σε σουτ του Μαγιαμπέλα.

Η ΑΕΚ έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία της στο 20ο λεπτό, με τον Βανά διώχνει εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ζίνι. Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το πρώτο 15λεπτο, μάζεψε τις γραμμές και περιόρισε τους χώρους, ωστόσο ο ρόμβος δεν λειτούργησε καθόλου, με αποτέλεσμα η εικόνα τους να είναι μέτρια.

Ο Πινέδα πέρασε δεξιός εσωτερικός μέσος κι αυτό βοήθησε κάπως την κατάσταση, με την ΑΕΚ να πιέζει στα τελευταία λεπτά. Μάλιστα, έτσι ήρθε κι η τεράστια τριπλή ευκαιρία με το δοκάρι του Ρέλβας στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου.

Στο ημίχρονο ο Νίκολιτς έβαλε τον Πήλιο στη θέση του Πενράις κι ο Έλληνας μπακ έμελλε να γίνει αυτός που «ξεκλείδωσε» την άμυνα του Άρη. Μετά από πολύ όμορφη ενέργεια κι «1-2» με τον Λιούμπισιτς κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μαρίν με τρομερή εκτέλεση στο 51ο λεπτό. Ο Ρουμάνος έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Βανά.

Δέκα λεπτά αργότερα, σε μια φάση που δεν έμοιαζε απειλητική, ο Άρης Λεμεσού βρήκε πέναλτι, σε μαρκάρισμα του Ρότα, ο οποίος, πάντως, φάνηκε να παίρνει μπάλα. Ο Λίντχουντ έδωσε φάουλ κι όταν κλήθηκε από τον VAR άλλαξε την απόφαση του, με τον Κβιλιτάγια να ισοφαρίσει από την άσπρη «βούλα» στο 62ο λεπτό.

Το γκολ επηρέασε τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι αδυνατούσαν να βρουν συνεργασίες και δεύτερες μπάλες, με τον Νίκολιτς να περνάει στο 73’ τους Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς αντί των Πινέδα και Πιερό. Μετά τις αλλαγές ο Γκατσίνοβιτς πήγε στο πλάι του Ζίνι, ο Κοϊτά πέρασε στο «10» στο δέκα κι ο Μάνταλος στην κορυφή του ρόμβου.

Με την είσοδο του Κουτέσα στη θέση του Μάνταλου στο 85ο λεπτό, ο Νίκολιτς αποφάσισε να δώσει πλάτος στο παιχνίδι της ομάδας του, με τον Ελβετό να πηγαίνει αριστερά και τον Κοϊτά στο δεξί άκρο.

Η ΑΕΚ έγινε σαφώς πιο απειλητική, έκλεισε τον Άρη στην περιοχή του, αλλά το σουτ του Κοϊτά στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων πέρασε δίπλα από το δοκάρι και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο 100ο λεπτό ο Νίκολιτς έβαλε στο παιχνίδι και τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μια άλλη αλλαγή, πάντως, ήταν αυτή που έδωσε ξανά σκορ πρόκρισης στην «Ένωση».

Ο λόγος για τον Κουτέσα, ο οποίος έπειτα από τη βαθιά μπαλιά του Πήλιου, με ωραία ενέργεια και δυνατό σουτ από τα αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βανά, για το 2-1 στο 104’.

Ο εκπληκτικός Ελβετός πρωταγωνίστησε και στην κόντρα που έφερε το τρίτο γκολ της ΑΕΚ! Μετά το δοκάρι του Κοκόριν η «Ένωση» έφυγε στην κόντρα με τον Κουτέσα να τροφοδοτεί τον Γιόβιτς, ο οποίος με τελείωμα «πραγματικού» σέντερ φορ έκανε το 3-1 στο 110’.

Δύο λεπτά αργότερα, οι «κιτρινόμαυροι» έφυγαν ξανά στην αντεπίθεση, αλλά ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βανά στο τετ-α-τετ.

Ο Άρης προσπάθησε να βρει δεύτερο γκολ για να μπει και πάλι στο παιχνίδι της πρόκρισης, είχε δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν τα κατάφερε κι η ΑΕΚ πέτυχε τον στόχο της.

Διαιτητής: Άλαρντ Λίντχουντ (Ολλανδία)

Κίτρινες: Πινέδα - Μαρχίεφ, Μπαλογκάν, Χαραλάμπους

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πένραϊς (46' Πήλιος), Μάνταλος (85' Κουτεσα), Περέιρα (4' λ.τρ. Λιούμπιτσιτς), Πινέδα (73' Κοϊτά), Μάριν, Ζίνι (100' Γιόβιτς), Πιερό (73' Γκατσίνοβιτς)

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Αρτέμ Ράτκοβ): Βανά, Γιαγκό, Μπάλογκαν, Γκόλντσον, Κορέια (65' Καζού), Μαρτσίεφ, Χαραλάμπους (118' Μπουρχάν), Μαγιαμπελά (89' Γκαουστάντ), ΜακΚάσλαντ (46' Μόντνορ), Κβιλιτάια (78' Εφαγκε), Κακουλής (65' Κοκόριν)