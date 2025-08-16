Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Πλήγμα με Περέιρα, χάνει Άντερλεχτ και το ξεκίνημα της Super League
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 16 Αυγούστου 2025, 12:19
CONFERENCE LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Πλήγμα με Περέιρα, χάνει Άντερλεχτ και το ξεκίνημα της Super League

Ο Ρομπέρτο Περέιρα ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και θα απουσιάσει από τα επόμενα ματς της ΑΕΚ.

Ο Αργεντινός μέσος, ο οποίος είναι από τους καλύτερους στο ξεκίνημα της σεζόν, αποχώρησε με πρόβλημα στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.

Ο Περέιρα έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 3ο λεπτό κι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει αποκομίσει μυϊκό τραυματισμό. Ως εκ τούτου θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League, αλλά και από το ξεκίνημα της Super League.

Ο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, ήτοι μετά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι 34χρονος ποδοσφαιριστής έχει δηλωθεί προσωρινά στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα γίνει αλλαγή με τον Μαρσιάλ ή τον Ελίασον να αναμένεται να πάρει τη θέση του.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
CONFERENCE LEAGUE

ΑΕΚ: Στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει Άντερλεχτ ο Χρυσόπουλος – Αποφάσεις ως την Τρίτη για τους ξένους

ΑΕΚ: Στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει Άντερλεχτ ο Χρυσόπουλος – Αποφάσεις ως την Τρίτη για τους ξένους

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Ματίας Αλμέιδα αποθέωσε τον Έρικ Λαμέλα
38 λεπτά πριν Ο Ματίας Αλμέιδα αποθέωσε τον Έρικ Λαμέλα
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Δεν χάνω...» - Ο Τολιόπουλος «προκάλεσε» τον Ρογκαβόπουλο σε διαγωνισμό τριπόντων
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: «Δεν χάνω...» - Ο Τολιόπουλος «προκάλεσε» τον Ρογκαβόπουλο σε διαγωνισμό τριπόντων
CONFERENCE LEAGUE
AEK: Πλήγμα με Περέιρα, χάνει Άντερλεχτ και το ξεκίνημα της Super League
2 ώρες πριν AEK: Πλήγμα με Περέιρα, χάνει Άντερλεχτ και το ξεκίνημα της Super League
SUPER LEAGUE
Πρόβα Τζενεράλε με Ίντερ ο Ολυμπιακός, δυνατά τεστ και για Ατρόμητο, ΟΦΗ – Όλες οι μεταδόσεις (16/8)
3 ώρες πριν Πρόβα Τζενεράλε με Ίντερ ο Ολυμπιακός, δυνατά τεστ και για Ατρόμητο, ΟΦΗ – Όλες οι μεταδόσεις (16/8)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved