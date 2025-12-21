Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Α1 Γυναικών Μπάσκετ: Πέρασε από το Βόλο ο Αθηναϊκός
Οnsports Τeam 21 Δεκεμβρίου 2025, 03:13
ΜΠΑΣΚΕΤ

Α1 Γυναικών Μπάσκετ: Πέρασε από το Βόλο ο Αθηναϊκός

Με άνετο «διπλό» συνέχισε την πορεία του ο Αθηναϊκός, επικρατώντας 86-66 της Ανόρθωσης Βόλου, για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ.

Πρώτη σκόρερ των νικητριών η Ιβάνα Ράτζα με 18 πόντους, ενώ από την ομάδα του Βόλου πάλεψε η Τάιλερ Μίνγκο επίσης με 18 πόντους.

Στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/12) της 11ης αγωνιστική, ο Παναθλητικός υπερασπίστηκε την έδρα του 88-78, απέναντι στην ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στην Α1 μπάσκετ των γυναικών:

ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60

Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός 66-86

Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-78

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 21/12

ΡΕΠΟ: Πρωτέας Βούλας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

1. Αθηναϊκός 19

2. Παναθηναϊκός 18 -9αγ.

3. Ολυμπιακός 18

4. ΠΑΣ Γιάννινα 15

5. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 15

6. Πρωτέας Βούλας 14

7. Πανσερραϊκός 14 -9αγ.

8. Παναθλητικός 14

9. ΠΑΟΚ 13

10. Αμύντας 11

11. Ανόρθωση Βόλου 11



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Α1 Γυναικών Μπάσκετ: Πέρασε από το Βόλο ο Αθηναϊκός
16 λεπτά πριν Α1 Γυναικών Μπάσκετ: Πέρασε από το Βόλο ο Αθηναϊκός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Bundesliga: Τεράστιο «διπλό» και με ανατροπή για Λεβερκούζεν κόντρα στην Λειψία - Τα αποτελέσματα
2 ώρες πριν Bundesliga: Τεράστιο «διπλό» και με ανατροπή για Λεβερκούζεν κόντρα στην Λειψία - Τα αποτελέσματα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: Πήρε το ντέρμπι με Ρόμα και βλέπει τετράδα η Γιουβέντους
2 ώρες πριν Serie A: Πήρε το ντέρμπι με Ρόμα και βλέπει τετράδα η Γιουβέντους
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Χωρίς… στάσεις η Άρσεναλ - Μεγάλο «διπλό» η Λίβερπουλ
3 ώρες πριν Premier League: Χωρίς… στάσεις η Άρσεναλ - Μεγάλο «διπλό» η Λίβερπουλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved