Α1 Γυναικών Μπάσκετ: Πέρασε από το Βόλο ο Αθηναϊκός
Με άνετο «διπλό» συνέχισε την πορεία του ο Αθηναϊκός, επικρατώντας 86-66 της Ανόρθωσης Βόλου, για την 11η αγωνιστική της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ.
Πρώτη σκόρερ των νικητριών η Ιβάνα Ράτζα με 18 πόντους, ενώ από την ομάδα του Βόλου πάλεψε η Τάιλερ Μίνγκο επίσης με 18 πόντους.
Στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/12) της 11ης αγωνιστική, ο Παναθλητικός υπερασπίστηκε την έδρα του 88-78, απέναντι στην ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής στην Α1 μπάσκετ των γυναικών:
ΠΑΟΚ-Αμύντας 77-73
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα 95-60
Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός 66-86
Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 88-78
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός 21/12
ΡΕΠΟ: Πρωτέας Βούλας
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
1. Αθηναϊκός 19
2. Παναθηναϊκός 18 -9αγ.
3. Ολυμπιακός 18
4. ΠΑΣ Γιάννινα 15
5. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 15
6. Πρωτέας Βούλας 14
7. Πανσερραϊκός 14 -9αγ.
8. Παναθλητικός 14
9. ΠΑΟΚ 13
10. Αμύντας 11
11. Ανόρθωση Βόλου 11