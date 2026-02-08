Super League: Ημέρα των ντέρμπι με Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ

Onsports Team

Το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου στην Ελλάδα εκπληρώνει η σημερινή μέρα, με το… κυρίως πιάτο της 20ης αγωνιστικής – Ντέρμπι αιωνίων και Θεσσαλονίκης «κλέβουν» την παράσταση.

Δεύτερη μέρα της 20ης αγωνιστικής στη Super League και το πράγμα σοβαρεύει. Πέρα από τα play offs όπου τα ντέρμπι είναι συνεχόμενα, σήμερα διεξάγονται δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Για πολλούς οι ιστορικότερες κόντρες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Απ’ τις τέσσερις αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες, οι δύο είναι μεγάλα ντέρμπι. Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην «μητέρα των μαχών» της Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, στο απόλυτο ντέρμπι αιωνίων για τη χώρα.

Και οι τέσσερις ομάδες έχουν τους δικούς τους λόγους πέραν του αυτονόητου γοήτρου, για να πάρουν αποτέλεσμα. «Δικέφαλος» και «ερυθρόλευκοι» για τη «μάχη» που δίνουν για τον τίτλο. Απ’ την άλλη, οι «κίτρινοι» και οι «πράσινοι» κυνηγούν την καλύτερη δυνατή συγκομιδή μέχρι το τέλος της σεζόν. Οι Αθηναίοι για να μπουν στην τετράδα και οι Θεσσαλονικείς για να έχουν πρώτο λόγο για την 5η θέση και την πιθανή ευρωπαϊκή έξοδο.

Το πρόγραμμα της ημέρας «ανοίγει» με τον Πανσερραϊκό να φιλοξενεί την ΑΕΚ. Οι Σερραίοι παίζουν το τελευταίο τους… χαρτί για πιθανή σωτηρία, ενώ η Ένωση θέλει πάση θυσία τη νίκη σε μια έδρα που το «πρέπει» είναι μεγάλο για τους τρεις βαθμούς.

Τέλος, στην Κρήτη ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Στην δεύτερη απ’ τις τρεις σερί αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Οι Ηρακλειώτες θέλουν να εδραιωθούν στις θέσεις 5-8, ενώ η ομάδα της Βοιωτίας θέλει να διατηρήσει ή να αυξήσει τη διαφορά της για τη συμμετοχή στα play offs.

SUPER LEAGUE – 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-4

Asteras Aktor – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Novasports Prime

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός Cosmote Sport 1

19:00 Άρης – ΠΑΟΚ Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 46

2. ΑΕΚ 45

3. ΠΑΟΚ 44 -18αγ.

4. Λεβαδειακός 38

5. Παναθηναϊκός 29 -18αγ.

6. Άρης 25

7. Βόλος 25 -20αγ.

8. ΟΦΗ 21 -18αγ.

9. Ατρόμητος 20 -20αγ.

10.Κηφισιά 19

11. ΑΕΛ 19 -20αγ.

12. Παναιτωλικός 18 -20αγ.

13. Asteras Aktor 16 -20αγ.

14. Πανσερραϊκός 8