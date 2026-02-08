Ομάδες

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό»
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 08 Φεβρουαρίου 2026, 09:21
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε για τους στόχους του Παναθηναϊκού και το πρότζεκτ που έχει αναλάβει στο «τριφύλλι».

Ο τεχνικός διευθυντής των «πρασίνων» παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «AS», με αφορμή την αναμέτρηση της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κορόνα υπογράμμισε ότι ο μεγάλος στόχος της ομάδας στο παρόν χρονικό διάστημα είναι ο τελικός του Κυπέλλου, με τον Παναθηναϊκό να καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Στην εισαγωγή της συνέντευξης, οι Ισπανοί στάθηκαν στην πορεία και τον ρόλο του Κορόνα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όποιος γνωρίζει από πρώτο χέρι τη συμβολή του Πίτερ Λιμ στη μείωση των εξόδων στη Βαλένθια και το γεγονός ότι δεν μπορούσε να διεκδικήσει τους παίκτες που επιθυμούσε, αυτός είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Τώρα, μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ και με λιγότερους περιορισμούς, έχει μετατραπεί στον αρχιτέκτονα που είναι επιφορτισμένος με την αθλητική ανασυγκρότηση του Παναθηναϊκού».

Μιλώντας για τον Παναθηναϊκό και τους στόχους της ομάδας, ο Κορόνα τόνισε: «Έφτασα στα μέσα Νοεμβρίου, λίγο πριν ανοίξει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, στην οποία κάναμε πολλές κινήσεις. Εργάζομαι για έναν μεγάλο σύλλογο, με ιστορία και φιλόδοξους στόχους. Στη Βαλένθια έχω ζήσει δύσκολες περιόδους και εδώ το μεσοπρόθεσμο πλάνο είναι να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2026-27 και να προκριθούμε στη League Phase του Champions League. Αυτό απαιτεί επενδύσεις και ο πρόεδρος έχει αφοσιωθεί πλήρως στη δημιουργία ενός μεγάλου πρότζεκτ. Φυσικά το όνειρό μας είναι να παίξουμε στο Champions League αλλά βραχυπρόθεσμα η μεγάλη πρόκληση τώρα είναι να φτάσουμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό είναι το πρώτο όνειρο που πρέπει να πραγματοποιηθεί».

Για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ σημείωσε: «Είμαι πανευτυχής που δουλεύω μαζί του. Είναι ειδικός στο να βγάζει το μέγιστο από τις ομάδες του. Θα παλέψουμε για να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό και να πετύχουμε μεγάλους στόχους μαζί».



