Κορόνα: «Παλεύουμε με τον Μπενίτεθ να κάνουμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό»

Ο τεχνικός διευθυντής των «πρασίνων» παραχώρησε συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «AS», με αφορμή την αναμέτρηση της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κορόνα υπογράμμισε ότι ο μεγάλος στόχος της ομάδας στο παρόν χρονικό διάστημα είναι ο τελικός του Κυπέλλου, με τον Παναθηναϊκό να καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Στην εισαγωγή της συνέντευξης, οι Ισπανοί στάθηκαν στην πορεία και τον ρόλο του Κορόνα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Όποιος γνωρίζει από πρώτο χέρι τη συμβολή του Πίτερ Λιμ στη μείωση των εξόδων στη Βαλένθια και το γεγονός ότι δεν μπορούσε να διεκδικήσει τους παίκτες που επιθυμούσε, αυτός είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Τώρα, μαζί με τον Ράφα Μπενίτεθ και με λιγότερους περιορισμούς, έχει μετατραπεί στον αρχιτέκτονα που είναι επιφορτισμένος με την αθλητική ανασυγκρότηση του Παναθηναϊκού».