Greek Basketball League: Στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός, στο ΣΕΦ με Προμηθέα ο Ολυμπιακός
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 08 Φεβρουαρίου 2026, 10:23
BASKET LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Καρδίτσα, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Προμηθέα, για τη 18η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Με τις αναμετρήσεις των «αιωνίων» ολοκληρώνεται την Κυριακή (08/02) η αγωνιστική στην GBL.

O Παναθηναϊκός, μετά την ήττα του από τον Άρη, αντιμετωπίζει την Καρδίτσα, στη Θεσσαλία, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Οι «πράσινοι» δεν θα έχουν στη σύνθεση τους τόσο τον Κέντρικ Ναν, όσο και τον Κώστα Σλούκα.

Μια τάπα στο παιχνίδι, θα κάνει το «τριφύλλι» την πρώτη ομάδα που θα φτάσει τις 3.500 στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος.

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Προμηθέα στο ΣΕΦ, με στόχο τη 17η νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (08/02) στη GBL

  • 13:00 Ολυμπιακός – Προμηθέας (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
  • 16:00 Καρδίτσα – Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 32
  2. Παναθηναϊκός 30
  3. ΑΕΚ 28
  4. ΠΑΟΚ 26 -15αγ.
  5. Άρης 23 -15αγ.
  6. Μύκονος 23
  7. Ηρακλής 23
  8. Περιστέρι 23
  9. Πανιώνιος 22 -17αγ.
  10. Προμηθέας Π. 21 -15αγ.
  11. Κολοσσός Ρ. 21 -17αγ.
  12. Καρδίτσα 20
  13. Mαρούσι 20 -17αγ.


