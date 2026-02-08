Τούρκικα ΜΜΕ: «Ραντεβού με Φενέρ ο Χέιζ, σοβαρές προτάσεις από Παναθηναϊκό και Χάποελ»

Onsports Team

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έμεινε ελεύθερος από τους Μπακς και σύμφωνα με δημοσίευμα στην Τουρκία σήμερα έχει ραντεβού με τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας στα χέρια του μεγάλες προτάσεις από τη Χάποελ και τον Παναθηναϊκό.

Συναγερμός στην Ευρώπη από τη στιγμή που ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς και πλέον έχρι στρέψει το βλέμμα του στη EuroLeague.

Ο Αμερικανός παίκτης έχει μπει στο στόχαστρο πολλών ομάδων κορυφής που θέλουν να ενισχυθούν άμεσα και σύμφωνα με τούρκικο δημοσίευμα, ο πρώην παίκτης των Σανς έχει σήμερα ραντεβού με τη διοίκηση της Φενέρμπαχτσε, έχοντας ήδη στα χέρια του μεγάλες προτάσεις από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Παναθηναϊκό.