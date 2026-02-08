Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τον Ντεβόντε Άπσον

Onsports Team

Μεταγραφή της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, ο οποίος θα έχει τον Άπσον κανονικά στη διάθεσή του για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντεβόντε Άπσον (32 χρόνων, 2.06 μέτρα) και ο Αμερικανός ψηλός τίθεται στη διάθεση του Παπανικολόπουλου για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Ντεβόντε Άπσον στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Αμερικανός αθλητής, θα ενισχύσει την ομάδα μας για το υπόλοιπο της σεζόν και έχει τεθεί στη διάθεση του Νίκου Παπανικολόπουλου, ήδη από το σημερινό αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

O Ντεβόντε Άπσον είναι γνωστός στο ελληνικό φίλαθλο κοινό, καθώς πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του FIBA Europe Cup. Είναι 32 ετών (γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου στο Αμαρίλο του Τέξας) και με ύψος 2.06 μ. αγωνίζεται ως σέντερ. Στο NCAA αγωνίστηκε στο Σάουθιστερν Λουιζιάνα, στο οποίο την τελευταία του σεζόν (2014-15) είχε μ.ο. 10.8 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 1.5 μπλοκ.

Το 2015 ξεκίνησε τη επαγγελματική του καριέρα και ήδη έχει συμπληρώσει 11 συνεχόμενες σεζόν σε ομάδες της Ευρώπης, της Ασίας και της Κεντρικής Αμερικής. Το 2024 κατέκτησε με την Τρέπτσα το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο στο Κόσοβο και το καλοκαίρι μετακόμισε στον ΠΑΟΚ, με τον οποίο αγωνίστηκε σε 27 ματς στη GBL (22.1 λεπτά συμμετοχής με 7.9 πόντους και 5.7 ριμπάουντ) και σε 18 ματς στο FIBA Europe Cup (8.6 πόντοι και 4.8 ριμπάουντ σε 22.1 λεπτά συμμετοχής).

Το καλοκαίρι του 2025 βρέθηκε στο Μεξικό και βοήθησε την Άστρος να φτάσει στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, ενώ μέχρι πριν είκοσι ημέρες αγωνιζόταν στην Κίνα με τη Τζιλίν.

Καλωσορίζουμε τον Ντεβόντε στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομάδα μας”.