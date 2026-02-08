Ομάδες

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ με θλάση και ο Κόρι Τζόσεφ
Οnsports Team 08 Φεβρουαρίου 2026, 12:34
ΜΠΑΣΚΕΤ / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ με θλάση και ο Κόρι Τζόσεφ

Ο Κόρι Τζόσεφ υπέστη θλάση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τον Ολυμπιακό.

Ο Κόρι Τζόσεφ υπέστη θλάση στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού και όπως γίνεται κατανοητό θα απουσιάσει από την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» κόντρα στο Προμηθέα (13:00).

Το διάστημα της απουσίας του Αμερικανού γκαρντ παραμένει άγνωστο και η κατάσταση του θα εκτιμηθεί τις επόμενες μέρες προκειμένου να γίνει γνωστο και το πόσο καιρό θα απουσιάσει. Θυμίζουμε πως και ο Μόντε Μόρις συμπληρώνει ένα μήνα απουσίας.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Προμηθέα: Γουόκαπ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοφ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.



