Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ψάχνει αντίδραση στο Φάληρο - Το πλάνο του Μπενίτεθ

Οnsports Team

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός : Η ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Ράφα Μπενίτεθ για το μεγάλο ντέρμπι της Super League.

Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει το βράδυ της Κυριακής (8/2, 21:00, CosmoteSports 1HD) στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», έχοντας σημαντικές «πληγές» σε αγωνιστικό και ψυχολογικό επίπεδο μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου.

Πλέον, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ψάχνει μια ηχηρή αντίδραση, λίγες μέρες πριν από τον δεύτερο ημιτελικό της Τούμπας και με τον Λεβαδειακό να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την 4η θέση της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα για το ντέρμπι του Φαλήρου, καθώς πέρα απ’ τους μόνιμα απόντες το τελευταίο διάστημα Πέδρο Τσιριβέγια, Σίριλ Ντέσερς, Φίλιπ Τζούριτσιτς, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μουσά Σισοκό (οίδημα στο πόδι), Αχμέντ Τουμπά (επανακάμπτει μετά την περιπέτεια που πέρασε την τελευταία εβδομάδα με την πνευμονία), Φακούντο Πελίστρι (μυϊκός τραυματισμός), αλλά και στον Άνταμ Τσέριν που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα. Την ίδια ώρα έμεινε εκτός αποστολής ο Ρενάτο Σάντσες.

Ο Μπενίτεθ αναμένεται να αλλάξει και πάλι να αλλάξει τη διάταξη της ομάδας του, πηγαίνοντας σε ένα 3-4-3, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στην άμυνα και στόχευση στις αντεπιθέσεις. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Λαφόν, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά οι Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Πάλμερ – Μπράουν.

Στη μεσαία γραμμή, ως wing back Κώτσιρας ή Καλάμπρια θα είναι δεξιά και ο Κυριακόπουλος αριστερά, ενώ στον άξονα επικρατέστερο δίδυμο είναι το Κοντούρης – Μπακασέτας. Όσον αφορά την επιθετική γραμμή, αριστερά αναμένεται ο Αντίνο, στην κορυφή ο Τετέι και δεξιά η θέση διεκδικείται από Ζαρουρί και Παντελίδη.

Υπάρχει και ένα εναλλακτικό πλάνο με τον Σιώπη δίπλα στον Κοντούρη και τους Μπακασέτα-Αντίνο πίσω από τον Τετέι.