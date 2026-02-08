Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης - ΠΑΟΚ

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (08/02).

Κυριακή για… καναπέ η σημερινή (08/02), καθώς η αθλητική δράση είναι «πλούσια» και περιλαμβάνει μεγάλα ντέρμπι.

Δεύτερη μέρα της 20ης αγωνιστικής στη Super League και το πράγμα σοβαρεύει. Πέρα από τα play offs όπου τα ντέρμπι είναι συνεχόμενα, σήμερα (08/02) διεξάγονται δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Για πολλούς οι ιστορικότερες κόντρες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Απ’ τις τέσσερις αναμετρήσεις που είναι προγραμματισμένες, οι δύο είναι μεγάλα ντέρμπι. Ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στην «μητέρα των μαχών» της Θεσσαλονίκης, ενώ αργότερα ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, στο απόλυτο ντέρμπι «αιωνίων για τη χώρα».

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Καρδίτσα, ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Προμηθέα, για τη 18η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: