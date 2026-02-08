Ελεύθερος και τυπικά ο Χέιζ-Ντέιβις, στρέφει το βλέμμα στην EuroLeague

Οnsports Team

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Euroleague και να αλλάξει τα δεδομένα.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι και τυπικά ελεύθερος από τα ξημερώματα της Κυριακής (8/2) για να επιλέξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, μιας και εξέπνευσαν οι 48 ώρες στη λίστα ελεύθερων του ΝΒΑ.

Ο 31χρονος φόργουορντ (2μ.01) έγινε ανταλλαγή από τους Σανς στους Μπακς, η ομάδα του Μιλγουόκι τον αποδέσμευσε για να ελευθερώσει ένα roster spot είτε για έναν παίκτη από την αγορά των buyouts, είτε για να μετατρέψει το Two-Way του Πιτ Νανς σε εγγυημένο έως το τέλος της σεζόν και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή του περσινού MVP του Final 4 της EuroLeague στην Ευρώπη.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έγραψε 1.3 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά 7.2 λεπτά σε 27 αγώνες με την φανέλα των Σανς, πήρε ελάχιστα χρήματα και τώρα ετοιμάζεται να σπάσει τα ταμεία, με όλες τις ομάδες με μεγάλους στόχους να ετοιμάζονται να κάνουν all-in για τον Αμερικανό.

Μάλιστα, στην Τουρκία γράφεται πως ίσως και σήμερα (8/2) να έχει συνάντηση η πλευρά του παίκτη με τη Φενέρμπαχτσε.