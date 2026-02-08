«Ποτέ ξανά»: Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την τραγωδία της Θύρας 7

Οnsports Team

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, με ανάρτηση που έκανε στα social media.

Στις 8 Φεβρουαρίου 1981, 21 άνθρωποι έχασαν τραγικά τη ζωή τους στη Θύρα 7 του γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε μία ημέρα που σημαδεύτηκε με μαύρα γράμματα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Στο πλαίσιο της 45ης επετείου αυτής της τραγωδίας, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη των θυμάτων με μία ανάρτηση στα social media, στην οποία απεικονίζεται η ημερομηνία (8/2/1981) και η φράση «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ».

Δείτε την ανάρτηση: