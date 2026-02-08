ΝΒΑ: Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό καρφωμάτων στο All Star Game

Οnsports Τeam

Η μεγάλη γιορτή του All Star Game πλησιάζει και το NBA έκανε γνωστούς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καρφωμάτων.

Το All Star Game θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου, στο Λος Άντζελες, στο Intuit Dome των Κλίπερς, ενώ ο διαγωνισμός καρφωμάτων θα διεξαχθεί μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 14 Φεβρουαρίου. Πάντως, δεν θα λάβει μέρος ο νικητής των τελευταίων τριών διαγωνισμών, ο Μακ ΜακΚλάνγκ.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Καρφωμάων του NBA All Star Game 2026 είναι οι εξής:

Τζάκσον Χέιζ (Λος Άντζελες Λέικερς) Κάρτερ Μπράιαντ (Σαν Αντόνιο Σπερς) Κίσαντ Τζόνσον (Μαϊάμι Χιτ) Τζέις Ρίτσαρντσον (Ορλάντο Μάτζικ)

