ΝΒΑ: Οι συμμετοχές στον διαγωνισμό καρφωμάτων στο All Star Game
Η μεγάλη γιορτή του All Star Game πλησιάζει και το NBA έκανε γνωστούς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καρφωμάτων.
Το All Star Game θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου, στο Λος Άντζελες, στο Intuit Dome των Κλίπερς, ενώ ο διαγωνισμός καρφωμάτων θα διεξαχθεί μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή στις 14 Φεβρουαρίου. Πάντως, δεν θα λάβει μέρος ο νικητής των τελευταίων τριών διαγωνισμών, ο Μακ ΜακΚλάνγκ.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Καρφωμάων του NBA All Star Game 2026 είναι οι εξής:
- Τζάκσον Χέιζ (Λος Άντζελες Λέικερς)
- Κάρτερ Μπράιαντ (Σαν Αντόνιο Σπερς)
- Κίσαντ Τζόνσον (Μαϊάμι Χιτ)
- Τζέις Ρίτσαρντσον (Ορλάντο Μάτζικ)
Όλοι οι νικητές του Διαγωνισμού Καρφωμάτων του NBA All Star Game:
- 2025, Σαν Φρανσίσκο: Μακ ΜακΚλανγκ (Μάτζικ)
- 2024, Ιντιανάπολις: Μακ ΜακΚλανγκ (Μάτζικ)
- 2023, Γιούτα: Μακ ΜακΚλανγκ (Σίξερς)
- 2022, Κλίβελαντ: Όμπι Τόπιν (Νικς)
- 2021, Ατλάντα: Άνφερνι Σάιμονς (Μπλέιζερς)
- 2020, Σικάγο: Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ (Χιτ)
- 2019, Σάρλοτ: Χαμιντού Ντιαλό (Θάντερ)
- 2018, Λος Άντζελες: Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ)
- 2017, Νέα Ορλεάνη: Γκλεν Ρόμπινσον ΙΙΙ (Πέισερς)
- 2016, Τορόντο: Ζακ ΛαΒιν (Τίμπεργουλβς)
- 2015, Νέα Υόρκη: Ζακ ΛαΒίν (Τίμπεργουλβς)
- 2014, Νέα Ορλεάνη: Τζον Γουόλ (Γουίζαρντς)
- 2013, Χιούστον: Τέρενς Ρος (Ράπτορς)
- 2012, Ορλάντο: Τζέρεμι Εβανς (Τζαζ)
- 2011, Λος Άντζελες: Μπλέικ Γκρίφιν (Κλίπερς)
- 2010, Ντάλας: Νέιτ Ρόμπινσον (Νικς)
- 2009, Φοίνιξ: Νέιτ Ρόμπινσον (Νικς)
- 2008, Νέα Ορλεάνη: Ντουάιτ Χάουρντ (Μάτζικ)
- 2007, Λας Βέγκας: Τζέραλντ Γκριν (Σέλτικς)
- 2006, Χιούστον: Νέιτ Ρόμπινσον (Νικς)
- 2005, Ντένβερ: Τζος Σμιθ (Χοκς)
- 2004, Λος Άντζελες: Φρεντ Τζόουνς (Πέισερς)
- 2003, Ατλάντα: Τζος Ρίτσαρντσον (Γουόριορς)
- 2002, Φιλαδέλφεια: Τζος Ρίτσαρντσον (Γουόριορς)
- 2001, Ουάσινγκτον DC: Ντέσμοντ Μέισον (Σόνικς)
- 2000, Οκλαντ: Βινς Κάρτερ (Ράπτορς)
- 1997, Κλίβελαντ: Κόμπι Μπράιαντ (Λέικερς)
- 1996, Σαν Αντόνιο: Μπρεντ Μπάρι (Κλίπερς)
- 1995, Φοίνιξ: Χάρολντ Μάινερ (Χιτ)
- 1994, Μινεσότα: Αϊζέια Ράιντερ (Τίμπεργουλβς)
- 1993, Σολτ Λέικ Σίτι: Χάρολντ Μάινερ (Χιτ)
- 1992, Ορλάντο: Σέντρικ Σεμπάλος (Σανς)
- 1991, Σάρλοτ: Ντι Μπράουν (Σέλτικς)
- 1990, Μαϊάμι: Ντομινίκ Γουίλκινς (Χοκς)
- 1989, Χιούστον: Κένι Γουόκερ (Νικς)
- 1988, Σικάγο: Μάικλ Τζόρνταν (Μπουλς)
- 1987, Σιάτλ: Μάικλ Τζόρνταν (Μπουλς)
- 1986, Ντάλας: Σπαντ Γουέμπ (Χοκς)
- 1985, Ιντιανάπολις: Ντομινίκ Γουίλκινς (Χοκς)
- 1984, Ντένβερ: Λάρι Νανς (Σανς)