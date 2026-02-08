Ομάδες

Παναθηναϊκός: Συλλυπητήριο μήνυμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την απώλεια του Ντέιβιντ Φέντερμαν
Οnsports Τeam 08 Φεβρουαρίου 2026, 10:56
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Συλλυπητήριο μήνυμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την απώλεια του Ντέιβιντ Φέντερμαν

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με μήνυμά της στα social media εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του παράγοντα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντέιβιντ Φέντερμαν.

Στο πένθος βυθίστηκε η «ομάδα του λαού», καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της. Ο Φέντερμαν, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών είχε σημαντική συμβολή στα διοικητικά της.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με μήνυμά της εξέφρασε τη θλίψη της και τα ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ισραηλινού συλλόγου.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του David Federman, ενός εκ των ιδιοκτητών της Maccabi Rapyd Tel Aviv. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ισραηλινού συλλόγου.



