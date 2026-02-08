Πένθος στη Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Φέντερμαν

Οnsports Τeam

Πένθος στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς πέθανε ένας εκ των ιδιοκτητών της «ομάδα του λαού», Ντέιβιντ Φέντερμαν.

Ο Φέντερμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Ο Ισραηλινός παράγοντας ήταν ένας εκ των ιδιοκτητών της «ομάδας του λαού», έχοντας σημαντική συμβολή στα διοικητικά της.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ με μήνυμά της στα social media εξέφρασε τη θλίψη της.