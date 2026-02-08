NBA: Εντυπωσιακοί Καβαλίερς στο ντεμπούτο Χάρντεν, ήττα για τους Πρωταθλητές Θάντερ

AP Foto/Sara Nevis

Οnsports Τeam

Οι Καβαλίερς πέτυχαν άνετη νίκη στο ντεμπούτο του Τζέιμς Χάρντεν, ενώ οι Ρόκετς νίκησαν τους Πρωταθλητές Θάντερ – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (08/02).

Οι Καβαλίερς δείχνουν ασταμάτητοι και με τον Τζέιμς Χάρντεν πλέον στο ρόστερ τους έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα.

Το Κλίβελαντ πέρασε νικηφόρα από το Σακραμέντο, επικρατώντας των Κινγκς με 132-126, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 32-21, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο απογοητευτικό 12-42.

Ο Χάρντεν πραγματοποίησε ιδανικό ντεμπούτο με τη φανέλα των «Καβς», προσφέροντας 23 πόντους και σημαντικές λύσεις στην επίθεση. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Κλίβελαντ ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 35 πόντους, ενώ ο Τζάρετ Άλεν κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, σημειώνοντας 29 πόντους και μαζεύοντας 10 ριμπάουντ.

Στην Οκλαχόμα, οι Ρόκετς εκμεταλλεύτηκαν τις σημαντικές απουσίες των Θάντερ και έφυγαν με το «διπλό», επικρατώντας με 112-106. Η ομάδα του Χιούστον επέβαλε τον ρυθμό της σε κρίσιμα σημεία του αγώνα και πήρε τη νίκη απέναντι στους αποδυναμωμένους γηπεδούχους.

Πρωταγωνιστής για τους Ρόκετς ήταν ο Τάρι Ίσον με 26 πόντους, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος κατέγραψε triple-double με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια σημαντική εκτός έδρας επιτυχία.

Οι Θάντερ αγωνίστηκαν χωρίς τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ωστόσο προσπάθησαν να μείνουν ανταγωνιστικοί. Ο Κέισον Ουάλας σημείωσε 23 πόντους κι ο Αϊζάια Τζο πρόσθεσε άλλους 21, όμως το κακό τρίτο δωδεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό και δεν τους επέτρεψε να διεκδικήσουν μέχρι τέλους το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Νετς - Oυίζαρντς 127-113



Θάντερ - Ρόκετς 106-112



Σπερς - Μάβερικς 138-125



Μάτζικ - Τζαζ 120-117



Χοκς - Χόρνετς 119-126



Μπουλς - Νάγκετς 120-136



Λέικερς - Oυόριορς 105-99



Σανς - Σίξερς 103-109



Μπλέιζερς - Γκρίζλις 122-115



Κινγκς - Καβαλίερς 126-132