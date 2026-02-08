Πένθος στο βόλεϊ: Πέθανε ο σπουδαίος Σάβα Γκροζντάνοβιτς

Οnsports Τeam

Πένθος στο βόλεϊ, καθώς πέθανε σε ηλικία 101 ετών ο σπουδαίος Σάβα Γκροζντάνοβιτς, ο οποίος υπήρξε προπονητής στα τμήματα βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Παναθηναϊκού.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσης του εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το πέρασμα του από τον σύλλογο.

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας ανδρών (1970, 1971, 1972, 1973) ενώ τις ίδιες χρονιές κατέκτησε και 4 πρωταθλήματα Ν.Ελλάδας με τους Εφηβους και ένα πρωτάθλημα Κέντρου (με τους Έφηβους το 1974).

Με τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του «τριφυλλιού» κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας (1970, 1971,1972, 1973), 4 πρωταθλήματα Κέντρου (1971, 1972, 1973, 1974)

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκός Α.Ο.

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του άλλοτε προπονητή βόλεϊ του Συλλόγου σε άνδρες και γυναίκες

Σε βαθιά γεράματα έφυγε από τη ζωή ο Σάβα Γκροζντάνοβιτς, σε ηλικία 101 ετών , αφήνοντας ανεξίτηλο το πέρασμα του από τον Σύλλογο.

Ως αθλητής βόλεϊ έπαιξε στη Ρατνίσκι και στη Ζελέσνιτσαρ ενώ το 1951 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα αναλαμβάνοντας τη Γιουγκοσλαβική Εθνική ομάδα γυναικείας πετοσφαίρισης με την οποία κατέκτησε την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Παρίσι. Με την εθνική Γιουγκοσλαβίας κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στους μεσογειακούς Αγώνες το 1963 και το 1967.

Προσκλήθηκε στην Ελλάδα το 1961 από την Ομοσπονδία για να εργασθεί στην εθνική ομάδα ανδρών έως το 1962 οπότε και ανακλήθηκε από την ομοσπονδία της Γιουγκοσλαβίας για να αναλάβει τις εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών της χώρας του.

Την σεζόν 1968-69 προσλήφθηκε από τον Παναθηναϊκό για να αναλάβει τις ομάδες βόλεϊ ανδρών, γυναικών, εφήβων και νεανίδων και έμεινε μέχρι το 1974.

Επανήλθε στον πάγκο της ομάδας τη διετία 1979-1981.

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας ανδρών (1970, 1971, 1972, 1973) ενώ τις ίδιες χρονιές κατέκτησε και 4 πρωταθλήματα Ν.Ελλάδας με τους Εφηβους και ένα πρωτάθλημα Κέντρου (με τους Έφηβους το 1974).

Κορυφαία του στιγμή ήταν επίσης η κατάληψη της δεύτερης θέσης με την ομάδα των ανδρών το 1980 στο Κύπελλο Κυπελλούχων.

Με τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του «τριφυλλιού» κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ελλάδας (1970, 1971,1972, 1973), 4 πρωταθλήματα Κέντρου (1971, 1972, 1973, 1974)»