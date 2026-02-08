Μπαρτσελόνα: Αποσύρθηκε οριστικά από το πλάνο της European Super League

Onsports Team

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το σχέδιο της European Super League.

«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει με την παρούσα ότι ενημέρωσε επίσημα την Εταιρεία της Ευρωπαϊκής Super League και τους εμπλεκόμενους συλλόγους, για την αποχώρησή της από το πρότζεκτ», ανέφερε η ισπανική ομάδα στην ανακοίνωσή της.

Πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε μόνη σε αυτό το δρόμο, με το εγχείρημα να γίνεται δύσκολο από την ανακοίνωσή του κιόλας, με την αποχώρηση όλων των αγγλικών ομάδων.