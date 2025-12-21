Ομάδες

Χάντμπολ: Στο Final 4 του Κυπέλλου Ολυμπιακός και Ιωνικός Ν.Φ.
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 21 Δεκεμβρίου 2025, 05:38
ΣΠΟΡ

Ο Ολυμπιακός/Ομιλος Ξυνή και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας εξασφάλισαν τα δύο πρώτα εισιτήρια για το final-4 του κυπέλλου χάντμπολ ανδρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 30 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου.

Στους προημιτελικούς του Σαββάτου (20/12), οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν δυσκολότερα του αναμενομένου το εμπόδιο του -περσινού φιναλίστ- ΕΣΝ Βριλησσίων, επικρατώντας 37-32 στην Ηλιούπολη, ενώ ο Ιωνικός νίκησε στο Καματερό 23-20 τη Δράμα και επιστρέφει στην τελική φάση του θεσμού, για πρώτη φορά μετά το 2003.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

Ιωνικός Ν.Φ.-Δράμα 1986 23-20

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΕΣΝ Βριλησσίων 37-32

AEK-ΠΑΟΚ 21/12

ΧΑΝΘ-ΓΑΣ Κιλκίς 21/12

ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ (30/1-2/2/2026)

1ος ημιτελικός:

ΧΑΝΘ ή ΓΑΣ Κιλκίς - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

2ος ημιτελικός:

ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ - Ιωνικός Ν.Φ.



