Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Έρχεται Ελλάδα ο Σάντσες - Τελειώνει το deal

Instagram

Οnsports Team

Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ, με τον Μεξικανό ποδοσφαιριστή να αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία και απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί και επίσημα το deal.

Ο 28χρονος διεθνής πλάγιος μπακ αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την Κρουζ Αζούλ, προκειμένου να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τα «ασπρόμαυρα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Σάντσες θα αφιχθεί το πρωί της Πέμπτης (05/02) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων και η ολοκλήρωση των τελευταίων λεπτομερειών της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.