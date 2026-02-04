Ομάδες

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Έρχεται Ελλάδα ο Σάντσες - Τελειώνει το deal
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:39
SUPER LEAGUE / Κρουζ Αζούλ / ΠΑΟΚ

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Έρχεται Ελλάδα ο Σάντσες - Τελειώνει το deal

Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ, με τον Μεξικανό ποδοσφαιριστή να αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία και απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί και επίσημα το deal.

Ο 28χρονος διεθνής πλάγιος μπακ αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την Κρουζ Αζούλ, προκειμένου να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τα «ασπρόμαυρα».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Σάντσες θα αφιχθεί το πρωί της Πέμπτης (05/02) στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων και η ολοκλήρωση των τελευταίων λεπτομερειών της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.



