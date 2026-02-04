Ομάδες

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Στην Τουρκία συνεχίζει ο Τσάλοφ - Αυτή είναι η νέα του ομάδα
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 11:53
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Μεταγραφές, ΠΑΟΚ: Στην Τουρκία συνεχίζει ο Τσάλοφ - Αυτή είναι η νέα του ομάδα

Στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Καϊσέρισπορ θα συνεχίσει την καριέρα του στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν ο Φεντόρ Τσάλοφ.

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την τουρκική ομάδα για τον δανεισμό του Ρώσου επιθετικού, ο οποίος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Έτσι, η αποχώρησή του κρίθηκε ως η πλέον ωφέλιμη λύση και για τις δύο πλευρές.

Στη συμφωνία δεν προβλέπεται υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, ενώ η Καϊσέρισπορ θα καλύψει εξ ολοκλήρου το συμβόλαιο του Τσάλοφ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο 25χρονος φορ κατέγραψε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.



