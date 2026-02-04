Ομάδες

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής ο Σισοκό - Έκανε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 12:43
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής ο Σισοκό - Έκανε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων

Εκτός πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ για τον πρώτη ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ έμεινε ο Μούσα Σισοκό στον Παναθηναϊκό.

Ένα απρόοπτο καλείται να αντιμετωπίσει ο Γάλλος άσος στις πρώτες του στιγμές στον Παναθηναϊκό, καθώς τέθηκε νοκ άουτ από τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson των «πράσινων» με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Ο έμπειρος μέσος ένιωσε ενοχλήσεις έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε στην προπόνηση της Τρίτης (03/02), με το οίδημα που δημιουργήθηκε να τον αφήνει εκτός των πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ για την αναμέτρηση με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Σισοκό έχει ήδη υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το χρονικό διάστημα της απουσίας του και το πότε θα είναι ξανά διαθέσιμος για την ομάδα.



