Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 13:44
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός

Νέα δεδομένα προέκυψαν μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την έδρα που θα φιλοξενήσει τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Εμπλοκή προέκυψε αναφορικά με τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, δεν θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ, λόγω προβλήματος που διαπιστώθηκε εγκαίρως.

Μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, έγινε γνωστό ότι το Ολυμπιακό Στάδιο, στην προγραμματισμένη ημερομηνία του τελικού (25/04), δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 20.000 φιλάθλους. Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι οι θέσεις των VIP θα παραμείνουν κλειστές, καθώς στο συγκεκριμένο τμήμα του γηπέδου έχουν προγραμματιστεί έργα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε τη μεταφορά του τελικού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (04/02), η οποία είχε ως μοναδικό θέμα την έδρα διεξαγωγής του τελικού, έπειτα από την εμπλοκή που παρουσιάστηκε με το ΟΑΚΑ.



Ροή ειδήσεων

BET
Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
19 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό
43 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό
SUPER LEAGUE 2
Καμπανιακός: Πένθος - Πέθανε 17χρονος ποδοσφαιριστής σε τροχαίο δυστύχημα - Το «αντίο» της ομάδας
47 λεπτά πριν Καμπανιακός: Πένθος - Πέθανε 17χρονος ποδοσφαιριστής σε τροχαίο δυστύχημα - Το «αντίο» της ομάδας
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»
54 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved