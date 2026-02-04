Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Νέα δεδομένα προέκυψαν μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την έδρα που θα φιλοξενήσει τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Εμπλοκή προέκυψε αναφορικά με τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, δεν θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ, λόγω προβλήματος που διαπιστώθηκε εγκαίρως.

Μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, έγινε γνωστό ότι το Ολυμπιακό Στάδιο, στην προγραμματισμένη ημερομηνία του τελικού (25/04), δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από 20.000 φιλάθλους. Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι οι θέσεις των VIP θα παραμείνουν κλειστές, καθώς στο συγκεκριμένο τμήμα του γηπέδου έχουν προγραμματιστεί έργα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε τη μεταφορά του τελικού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (04/02), η οποία είχε ως μοναδικό θέμα την έδρα διεξαγωγής του τελικού, έπειτα από την εμπλοκή που παρουσιάστηκε με το ΟΑΚΑ.