Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»
INTIME SPORTS
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 14:43
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά με τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Εργκίν Αταμάν και επανέλαβε έμπρακτα τη στήριξή του προς τον Τούρκο προπονητή.

Μετά το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ρεάλ, ο Αταμάν ξέσπασε προς τα μέσα ενημέρωσης για τα σενάρια περί παραίτησής του και τις αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του στο «τριφύλλι».

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανάρτησε το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου του τεχνικού, συνοδεύοντάς το με το σχόλιο: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε», δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ξεκάθαρη στήριξή του.



Ροή ειδήσεων

BET
Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
19 λεπτά πριν Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τον ημιτελικό του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό
43 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ζητά παραδειγματική τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα για την επίθεση σε οπαδό
SUPER LEAGUE 2
Καμπανιακός: Πένθος - Πέθανε 17χρονος ποδοσφαιριστής σε τροχαίο δυστύχημα - Το «αντίο» της ομάδας
47 λεπτά πριν Καμπανιακός: Πένθος - Πέθανε 17χρονος ποδοσφαιριστής σε τροχαίο δυστύχημα - Το «αντίο» της ομάδας
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»
53 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved