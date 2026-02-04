Παναθηναϊκός AKTOR, Γιαννακόπουλος για Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

INTIME SPORTS

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σχετικά με τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Εργκίν Αταμάν και επανέλαβε έμπρακτα τη στήριξή του προς τον Τούρκο προπονητή.

Μετά το ματς του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ρεάλ, ο Αταμάν ξέσπασε προς τα μέσα ενημέρωσης για τα σενάρια περί παραίτησής του και τις αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του στο «τριφύλλι».

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανάρτησε το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου του τεχνικού, συνοδεύοντάς το με το σχόλιο: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε», δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ξεκάθαρη στήριξή του.