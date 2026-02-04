Ζαμπίδης vs Mayweather: Ένα event πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο νομίζουμε

Οnsports Team

Στις 27 Ιουνίου δεν θα γίνει απλώς ένας αγώνας. Θα γραφτεί ιστορία.

Δεν θα σε αδικήσουμε αν η πρώτη σου αντίδραση στο άκουσμα του main event, ήταν «εντάξει, ποτέ». Άλλωστε, πόσο συχνά συμβαίνει ένα τέτοιο project, ή μάλλον έρχεται ένα τόσο μεγάλο όνομα όσο ο Mayweather στη χώρα μας για να δώσει έναν αγώνα; Ποτέ είναι η απάντηση.

Μόνο που το Ζαμπίδης vs Mayweather δεν είναι ψέμα και θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου στην ΟΑΚΑ Arena!

Και στα χαρτιά μπορεί να φαντάζει ως ένας αγώνας επίδειξης, αλλά σίγουρα δεν είναι «ένα ακόμη event». Είναι από εκείνες τις στιγμές που καταλαβαίνεις πως κάτι αλλάζει επίπεδο. Όπως είπαμε, το ότι ένα όνομα σαν τον Floyd Mayweather έρχεται στη θεωρητικά «αντιτουριστική» για τα δεδομένα της πυγμαχίας αγορά της Ελλάδας, για να αντιμετωπίσει τον πιο γνωστό ever Έλληνα kickboxer, δείχνει κάτι.

Δεν έχει σημασία αν έχουν αποσυρθεί και εδώ και χρόνια, όπως δεν είχε σημασία ούτε στο Mayweather vs Connor McGregor πριν από λίγα χρόνια. Σημασία έχει ότι δύο κορυφαίοι του κόσμου τους συναντιούνται. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να ανεβάσει σφυγμούς.

Ο Mayweather είναι brand, είναι εποχή, είναι σχολή. Ακόμα κι αν δεν τον θεωρείς τον απόλυτο GOAT γιατί απλώς ήξερε να διαλέγει τους αντιπάλους του, δεν μπορείς να του αφαιρέσεις το class, τη στρατηγική ιδιοφυΐα, την επιρροή. Ο τύπος άλλαξε το παιχνίδι, μέσα και έξω από το ρινγκ.

Και απέναντί του θα είναι ο Iron Mike Ζαμπίδης. Όχι απλώς ο πιο αναγνωρίσιμος Έλληνας μαχητής, αλλά το πρόσωπο που έμαθε μια ολόκληρη χώρα τι σημαίνει kickboxing. Ο άνθρωπος που έκανε τα μαχητικά, mainstream πριν γίνουν μόδα.

Let’s get ready to rumble

Αυτό το event δεν είναι μεγάλο επειδή θα πέσουν μπουνιές, αλλά γιατί ανεβάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των combat sports. Γιατί δείχνει ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε στιγμές που μέχρι πρότινος βλέπαμε μόνο σε highlights και pay-per-views, άντε και τελευταία στο Netflix.

Θα υπάρξουν οι γνωστοί που θα πουν «ε, είναι μεγάλοι», «ε, δεν είναι prime». Ε και;

Πότε φανταστήκαμε ότι θα βλέπαμε ποτέ τον πιο ξακουστό Έλληνα μαχητή όλων των εποχών απέναντι σε έναν από τους μεγαλύτερους πυγμάχους που γέννησε ποτέ το άθλημα, εδώ, στο σπίτι μας; Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα.

Αυτή η μάχη, λοιπόν, είναι κάτι παραπάνω από ένα comeback. Είναι spotlight για τα fightsports, είναι έμπνευση για όσους ιδρώνουν σε γυμναστήρια σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας.

Και πάνω απ’ όλα, είναι από εκείνα τα once in a lifetime events που δεν τα αναλύεις υπερβολικά. Τα ζεις. Γιατί χρόνια μετά, θα λες: «Ήμουν εκεί όταν έγινε». Και αυτό, από μόνο του, αρκεί.

Πηγή: Ratpack.gr