Άρης: Επέστρεψαν Καντεβέρε και Μεντίλ
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 17:29
SUPER LEAGUE

Άρης: Επέστρεψαν Καντεβέρε και Μεντίλ

Η πορεία της προετοιμασίας των «κίτρινων» ενόψει του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ.

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (8/2, 19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε προπονήθηκαν κανονικά, ο Μάρτιν Χόνγκλα ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού συνέχισαν τα προγράμματά τους. Την Πέμπτη (5/2) , η προπόνηση θα γίνει το πρωί στο «Δασυγένειο».

Εν τω μεταξύ, ο Κώστας Χαρούπας κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα U19 (εθνική Νέων) ενόψει των προγραμματισμένων φιλικών αγώνων που θα πραγματοποιηθούν στην Κροατία (Κροατία-Ελλάδα, 10/2, Ριέκα, Ελλάδα-Τουρκία, 12/2, Πόρετς) ενώ ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα U17 (εθνική Παίδων) ενόψει της συμμετοχής σε Διεθνές Τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Πόρετς της Κροατίας (9-16/2).



