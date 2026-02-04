Ομάδες

LIVE Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: H δύσκολη έξοδος των «ερυθρόλευκων» στην Τρίπολη
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 18:15
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

LIVE Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: H δύσκολη έξοδος των «ερυθρόλευκων» στην Τρίπολη

Δείτε LIVE την εξέλιξη του εξ αναβολής αγώνα, Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Την υποχρέωση που είχαν αφήσει θα… βγάλουν Αστέρας AKTOR κι Ολυμπιακός που αναμετρώνται στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου, ωστόσο, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε για αναβολή πριν από ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη League Phase του Champions League και συγκεκριμένα, πριν τον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η στροφή.

Έτσι, το απόγευμα της Τετάρτης (04/03) οι Αρκάδες υποδέχονται τους Πειραιώτες στον εξ αναβολής αγώνα. Μάλιστα, αμφότεροι «καίγονται» για τη νίκη και το «τρίποντο», για διαφορετικούς λόγους. Το «συγκρότημα» του Μίλαν Ράσταβατς θέλει να πάρει σημαντική βαθμολογική… ανάσα, ενόψει των play outs της Λίγκας.

Από την άλλη, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πηγαίνει στην Τρίπολη, θέλοντας να πάρει το «διπλό» που θα την φέρει στην θέση του οδηγού στον φετινό… μαραθώνιο της Super League.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός



