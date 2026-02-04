Ομάδες

ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 101-67: Περίπατος στην Πυλαία στην πρώτη του Ομορούγι
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 19:22
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

Με την ατμόσφαιρα να είναι ακόμα βαριά, από τον τραγικό χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβιτς επικράτησε δια περιπάτου της Σπόρτινγκ με με 101-67. 

Σε βαρύ κλίμα, μετά τον τραγικό χαμό των 7 φίλων του ΠΑΟΚ, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς έδωσε τον πρώτο της αγώνα στο "Παλατάκι" μετά το δυστύχημα της Ρουμανίας. 

Χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα της Σπόρτινγκ με 101-67, με τα βλέμματα να είναι στραμένα στον Κλίφορντ Ομορούγι ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Δικεφάλου. 

Ο νέος παίκτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης αγωνίστηκε για κάτι λιγότερο από 15 λεπτά και έδειξε πολύ καλά στοιχεία τελειώνοντας την αναμέτρηση με 8 πόντους και 2 ριμπάουντ. 

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν Μέλβιν με 18 πόντους, ενώ από 11 σημείωσαν οι Άλεν και Χουγκάζ που είχαν από 11 πόντους αλλά και από 7 ριμπάουντ ο καθένας. 

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 54-25, 78-46, 101-67

Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά της αναμέτρησης 



