Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Φανέλες και με τα ονόματα των αδικοχαμένων και πανό στις εξέδρες
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 20:50
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Φανέλες και με τα ονόματα των αδικοχαμένων και πανό στις εξέδρες

Το «αντίο» των φίλων του «τριφυλλιού» στους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αλλά και η κίνηση της ΠΑΕ να φορέσουν οι παίκτες μπλουζάκια με τα ονόματά τους.

Τα λεπτά πριν τη σέντρα του αγώνα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας, ήταν για να τιμηθεί η μνήμη των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Με πρωτοβουλία της «πράσινης» ΠΑΕ, οι παίκτες και οι διαιτητές έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας ίδια μπλουζάκια.

Αυτά έγραφαν «Αθάνατοι», την τραγική ημερομηνία του δυστυχήματος στη Ρουμανία (27-1-26) και τα ονόματα των θυμάτων. Μάλιστα οι δύο ομάδες φωτογραφήθηκαν από κοινού με αυτά τα μπλουζάκια.

6838094.jpg

Στην εξέδρα υπήρξε πανό από φίλους του Παναθηναϊκού το οποίο έγραφε «Καλό ταξίδι στα παιδιά του ΠΑΟΚ».

6838093.jpg

Από την πλευρά της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ετοίμασε ένα κάδρο με φωτογραφίες από «μονομαχίες» των δύο ομάδων, ως δώρο στον Παναθηναϊκό για τα 118α γενέθλιά του τα οποία ήταν στις 3/2. Το έδωσε ο Ζίβκοβιτς ως αρχηγός, αντί για λάβαρο όπως συνηθίζεται.

 



