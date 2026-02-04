Ομάδες

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πέλκας και Μύθου στο βασικό σχήμα
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 19:45
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πέλκας και Μύθου στο βασικό σχήμα

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου που δεν έχει τον Κωνσταντέλια, δίνει ρόλο δημιουργού στον έμπειρο μεσοεπιθετικού, ενώ τοποθετεί τον νεαρό στην κορυφή της επίθεσης.

Να πάρει αποτέλεσμα που θα του δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης, θέλει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Ο «Δικέφαλος» είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και ψάχνει να το εκμεταλλευτεί στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν έχει τον Κωνσταντέλια κι έτσι επιλέγει τον Πέλκα σε ρόλο δημιουργικού μέσου πίσω από τον επιθετικό.

Ο Τσιφτσής κάτω απ’ τα δοκάρια. Κένι και Μπάμπα στα άκρα της άμυνας, με τους Κεντζιόρα – Μιχαηλίδη στα στόπερ. Οζντόεφ και Μεϊτέ στον άξονα των χαφ, με τον Πέλκα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ζίβκοβιτς και Τάισον στα άκρα, με τον Μύθου κορυφή στην επίθεση.

HAVIZIWWgAAbPUQ.jpg



