Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Κοντούρη βασικό οι «πράσινοι»
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 19:39
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Με Κοντούρη βασικό οι «πράσινοι»

Ο νεαρός αμυντικός μέσος διατηρείται στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ – Οι επιλογές του Ισπανού τεχνικού.

Το Κύπελλο Ελλάδας είναι ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού και οι ημιτελικοί με τον ΠΑΟΚ αποτελούν τεράστιο κίνητρο για το «τριφύλλι». Στο πρώτο ματς της Λεωφόρου, ο Ράφα Μπενίτεθ δίνει φανέλα βασικού στον Κοντούρη. Επιβραβεύοντας τον νεαρό που πήγε εξαιρετικά απέναντι στην Κηφισιά.

Ο Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα Καλάμπρια και Κυριακόπουλος στα άκρα, με τους Γεντβάι και Ίνγκασον στόπερ. Κοντούρης και Τσέριν οι δύο στον άξονα των χαφ, με τον Μπακασέτα σε πιο δημιουργικό ρόλο.

Στα «φτερά» ο Αντίνο και ο Ζαρουρί θα δίνουν βοήθειες στον Τετέι που είναι στην κορυφή της επίθεσης.

HAVKJbnW8AA4916.jpg



