Ανακοίνωσε τον Τσάλοφ η Καϊσέρισπορ
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 18:14
SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε τον Τσάλοφ η Καϊσέρισπορ

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, μέχρι το τέλος της σεζόν, με τη μορφή δανεισμού. 

Στην Καϊσέρισπορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φέντορ Τσάλοφ, με τον Ρώσο επιθετικό να αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι.

Ο Ρώσος παίκτης δεν περιλαμβανόταν στα πλάνα του προπονητή του ΠΑΟΚ με τις δύο πλευρές να ψάχνουν την καλύτερη δυνατή λύση και για τους δύο. 

Η επιλογή της Καϊσέρισπορ προέκυψε άμεσα, καθώς ο τουρκικός σύλλογος είχε εκφράσει ενδιαφέρον και στο παρελθόν για τον Τσάλοφ. Ο δανεισμός του δεν συνοδεύεται από οψιόν αγοράς, με τον ποδοσφαιριστή να επιστρέφει στον Δικέφαλο με το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά:

“Ο Φέντορ Τσάλοφ και ο σύλλογός μας υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και πολλές επιτυχίες με την ένδοξη φανέλα της ομάδας μας”.



