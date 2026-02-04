Ανακοίνωσε τον Τσάλοφ η Καϊσέρισπορ

Οnsports Τeam

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, μέχρι το τέλος της σεζόν, με τη μορφή δανεισμού.

Στην Καϊσέρισπορ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φέντορ Τσάλοφ, με τον Ρώσο επιθετικό να αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι.

Ο Ρώσος παίκτης δεν περιλαμβανόταν στα πλάνα του προπονητή του ΠΑΟΚ με τις δύο πλευρές να ψάχνουν την καλύτερη δυνατή λύση και για τους δύο.

Η επιλογή της Καϊσέρισπορ προέκυψε άμεσα, καθώς ο τουρκικός σύλλογος είχε εκφράσει ενδιαφέρον και στο παρελθόν για τον Τσάλοφ. Ο δανεισμός του δεν συνοδεύεται από οψιόν αγοράς, με τον ποδοσφαιριστή να επιστρέφει στον Δικέφαλο με το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά:

“Ο Φέντορ Τσάλοφ και ο σύλλογός μας υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της σεζόν. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και πολλές επιτυχίες με την ένδοξη φανέλα της ομάδας μας”.