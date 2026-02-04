Ομάδες

AEK: «Όχι βία στα γήπεδα, όχι ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι!» - Το μήνυμα Ηλιόπουλου
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 04 Φεβρουαρίου 2026, 18:46
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: «Όχι βία στα γήπεδα, όχι ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι!» - Το μήνυμα Ηλιόπουλου

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο από τη Μυτιλήνη.

Ο Ηλιόπουλος βρέθηκε στην κοπή της πίτας του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΕΚ του νησιού ενώ επισκέφτηκε και το τοπικό club της Original.

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, ευχήθηκε «όχι βία στα γήπεδα» και «όχι ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι», μια ατάκα που έρχεται λίγες ημέρες μετά τα όσα έγιναν στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός, όπου οι «κιτρινόμαυροι» είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο Ηλιόπουλος, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι: «Το 2026 εύχομαι καθόλου βία στα γήπεδα και ύπουλες διαδικασίες κάτω από το τραπέζι. Θέλουμε να επιστρέψουν οι οικογένειες…Έξω η βία από τα γήπεδα».

Το βίντεο του Aeolos TV με την παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στη Μυτιλήνη:



