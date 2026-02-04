Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συγκίνηση στο «PAOK Sports Arena» - Άφησαν λουλούδια πριν το ματς
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 17:56
ΜΠΑΣΚΕΤ / ΠΑΟΚ

Συγκίνηση στο «PAOK Sports Arena» - Άφησαν λουλούδια πριν το ματς

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το Europe Cup, με τις δύο ομάδες να τιμούν τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του «Δικέφαλου».

Σε κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ, το μυαλό και η καρδιά όλων είναι στραμμένα στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας. Το ίδιο συνέβη πριν το ματς με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το Europe Cup του μπάσκετ.

Στο «PAOK Sports Arena» οι παίκτες και των δύο ομάδων περίπου 10 λεπτά πριν το τζάμπολ, άφησαν από ένα λουλούδι στην κερκίδα. Στο σημείο όπου υπήρχε μόνο το πανό που έγραφε «Καλό παράδεισο αδέρφια».

Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος φώναζε «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Στους ηλεκτρονικούς πίνακες του κλειστού έγραφε «Αθάνατοι 27/01/2026». Εν συνεχεία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
LIVE Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: H δύσκολη έξοδος των «ερυθρόλευκων» στην Τρίπολη
26 λεπτά πριν LIVE Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: H δύσκολη έξοδος των «ερυθρόλευκων» στην Τρίπολη
SUPER LEAGUE
Ανακοίνωσε τον Τσάλοφ η Καϊσέρισπορ
28 λεπτά πριν Ανακοίνωσε τον Τσάλοφ η Καϊσέρισπορ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Συγκίνηση στο «PAOK Sports Arena» - Άφησαν λουλούδια πριν το ματς
46 λεπτά πριν Συγκίνηση στο «PAOK Sports Arena» - Άφησαν λουλούδια πριν το ματς
SUPER LEAGUE
Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα
1 ώρα πριν Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved