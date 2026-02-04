«Έπνιξε» την Βουλιαγμένη και πέρασε στο Final-4 ο Παναθηναϊκός

Οnsports Τeam

Η ομάδα του «τριφυλλιού» επικράτησε της Βουλιαγμένης με 15-9 και πήρε το εισιτήριο για την τελική φάση του Κυπέλλου.

Με εξαιρετική εμφάνιση ο Παναθηναϊκός επικράτησε 15-9 της Βουλιαγμένης και θα βρίσκεται στο Final Four του Κυπέλλου Ανδρών όπου θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 27-28 Φεβρουαρίου, στην Πάτρα.

Οι "πράσινοι" ήταν κυριαρχικοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν κινδύνεψαν σε κανένα σημείο από τη Βουλιγμένη.

Οι δυο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Πέμπτη (12/2), με τη Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup και ο νικητής θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 8-4, 2-0, 3-3.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 4, Κοπελιάδης 2, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης, Αλμύρας 1, Τρούλος 1, Ούμποβιτς, Χατζής 1, Σαπουνάκης, Καστρινάκης, Τε Ριέλε 1, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος 1, Γιαννόπουλος, Μπελέσης 1, Πατσιλινάκος.