Χουάντσο: «Θέλουμε αγάπη να τα ξεπεράσουμε όλα»

Για τη σημασία του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρτιζάν μίλησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έστειλε μήνυμα και για την συνέχεια της σεζόν.

Ο Ισπανός άσος μίλησε κατά την αναχώρηση των «πράσινων» για το Βελιγράδι και τον αγώνα της Πέμπτης (05/02) με τους «ασπρόμαυρους» και χαρακτήρισε «κλειδί» την άμυνα, ενώ αναφέρθηκε και στο νικητήριο καλάθι του Τζέριαν Γκραντ με την Ρεάλ.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής φόργουρντ μίλησε για:

Το ματς που έπεται: «Συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό παιχνίδι. Η Παρτιζάν έχασε ένα σημαντικό παιχνίδι από τη Μακάμπι χθες, όπου έπαιξαν καλύτερα. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε να παλέψουμε και να πάρουμε τη νίκη».

Το κλειδί του αγώνα: «Το κλειδί για εμάς είναι η άμυνα. Παίζουν στο γήπεδό τους με τον κόσμο τους και είναι παίκτες με ταλέντο. Μπορούν να σκοράρουν οποτεδήποτε, οπότε πρέπει να παίξουμε επιθετικά στην άμυνα και να είμαστε μαζί σε ένα δύσκολο περιβάλλον».

Για το τι είπε στον Γκραντ μετά το νικητήριο καλάθι του με τη Ρεάλ: «Το άξιζε. Πήρα την μπάλα και του την έδωσα να σκοράρει. Τον εμπιστεύομαι πολύ. Για μένα είναι οικογένεια. Έχουμε πάνω και κάτω μέσα στη σεζόν, έχασε το σουτ με τη Μακάμπι, αλλά έτσι είναι η ζωή. Έχει τα πάνω και τα κάτω της. Και νιώθω ότι ο κόσμος μισεί πάρα πολύ και το παίρνει στα σοβαρά. Θέλουμε αγάπη για να τα ξεπεράσουμε όλα. Το άξιζε. Μεγάλη νίκη και σημαντική. Την χρειαζόμασταν και το ΟΑΚΑ ήταν φωτιά, αλλά τώρα συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο ματς».

Για το αν η νίκη με τη Ρεάλ ήταν ένα turning point: «Κάθε ματς είναι turning point. Γιατί αν χάσουμε αύριο όλοι θα μας κατηγορούν και πάλι. Υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Είμαστε το φαβορί. Είναι μεγάλη η σεζόν, είναι πολλά τα παιχνίδια και πρέπει να μείνουμε μαζί. Να παίζουμε καλύτερα, να βλέπουμε στο βίντεο τα ματς. Είναι λογικό. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Πρέπει να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε και να προχωρήσουμε».