Αντετοκούνμπο: «Θέλω να μείνω στους Μπακς για την υπόλοιπη καριέρα μου»

Οnsports Τeam

Το σίριαλ Αντετοκούνμπο καλά κρατεί στην Αμερική, με αρκετές ομάδες να περιμένουν στη γωνία να κάνουν την κίνησή τους, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «ψήφισε» και πάλι Μιλγουόκι.

Μιλώντας στο «The Milwaukee Journal Sentinel» πριν το ματς με τους Μπουλς, ο Έλληνας αστέρας ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά πως θέλει να περάσει όλη του την καριέρα ως «Ελάφια», λίγες ώρες πριν το trade deadline. «Αυτό που θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου είναι να είμαι παίκτης των Μπακς για την υπόλοιπη καριέρα μου και να κερδίσω εδώ» ανέφερε ο «Greek Freak».

Ακόμη, δήλωσε πως επέστρεψε νωρίτερα από τον τραυματισμό του και έπαιξε περισσότερο από όσο έπρεπε γιατί ήθελε να βοηθήσει την ομάδα, κάτι που οδήγησε στο να βρεθεί ξανά στα «πιτς». «Είπα όχι, δεν βγαίνω. Θα παίξω. Γιατί παίζω; Επειδή έχω κάτι, επειδή κυνηγάω κάτι; Ή επειδή αγαπάω την ομάδα μου; Παίζω γιατί έχω πράσινο αίμα. Παίζω επειδή ξέρω πως έχω χτίσει κάτι εδώ. Για εμένα, είναι ένα μεγάλο παζλ. Ένα μεγάλο κομμάτι Λέγκο που έχω φτιάξει και δεν μου αρέσει να αφαιρούν κομμάτι οι άνθρωποι. Θέλω να συνεχίσω να χτίζω όσο μπορώ» προσέθεσε.

«Έχω δημιουργήσει περισσότερες αναμνήσεις σε αυτή την πόλη από ότι στην χώρα μου. Η μόνη ανάμνηση που ήξερα από την χώρα μου ήταν να πουλάω πράγματα στον δρόμο, να προπονούμαι, να ζω στον φόβο, να προστατεύω τα αδέλφια μου και να είμαι καλό παιδί... Κάποιοι έχουν το θράσος να μου λένε πως δεν αγαπάω το Μιλγουόκι. Οι κάτοικοι ξέρουν πόσο αγαπάω την πόλη» είπε ακόμα, σχολιάζοντας όσους του ασκούν κριτική. Και όταν ρωτήθηκε για το αν συμμετέχει στις συζητήσεις του για ένα πιθανό trade ήταν ξανά ξεκάθαρος. «Όχι, δεν συμμετέχω» δήλωσε.