ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμπντέ Ραϊχανί

Onsports Team

Μετακομίζει στην Τούμπα ως ελεύθερος από την Β’ ομάδα της Σεβίλλης και υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως τον Ιούνιο του 2027. Ο Ραϊχανί μεγάλωσε στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία κατέγραψε 29 συμμετοχές και έξι γκολ στην Primera Federation Β΄. Συνέχισε τη σεζόν 2025-26 στην Sevilla Atletico. Eίναι, δε, διεθνής με την Κ23 του Μαρόκου και θα ενσωματωθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ Β΄.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), έκανε αίτημα προς την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων για τη χορήγηση άδειας διενέργειας διερευνητικών τομών στο σύνολο της έκτασης όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο γήπεδο.

Η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται από προγενέστερη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και αποτελεί απαραίτητο στάδιο για την απρόσκοπτη πρόοδο του έργου, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακόμη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει αιτηθεί συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, η οποία έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα (9/2), με στόχο τον ουσιαστικό συντονισμό των ενεργειών που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο του έργου.