Ήρθε το Instant Win για κέρδη στη στιγμή έως 500 ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 14:16
Ήρθε το Instant Win για κέρδη στη στιγμή έως 500 ευρώ σε χιλιάδες τυχερούς

Δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

Η νέα εποχή της Allwyn είναι εδώ και φέρνει ακόμα πιο συναρπαστικές εμπειρίες, με περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη.

Μια από τις πρώτες εμπειρίες της νέας εποχής είναι το Instant Win, το οποίο δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία σε χιλιάδες τυχερούς να διεκδικήσουν κέρδη έως 500 ευρώ, με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται στη… στιγμή αν βρίσκονται ανάμεσα στους χιλιάδες νικητές που θα αναδείξει το Instant Win μέχρι και τις 31 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα Allwyn, στο Allwyn.gr και στο Allwyn App.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



