Δύο θηρία στα… κλουβιά τους (pics)

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μια μεγάλη νίκη που του δίνει τη ψυχολογία που χρειαζόταν, με τους Ματίας Λεσόρ και Κέντρικ Ναν να είναι πιο τρελαμένοι από ποτέ και να μη βλέπουν την ώρα για την επιστροφή τους.

Δεν υπάρχει χειρότερο συναίσθημα για έναν αθλητή από το να βλέπει την ομάδα του να προσπαθεί, να «μάχεται», να «παλεύει» και να μην είναι σε θέση να τη βοηθήσει.

Εδώ και περίπου 15 μήνες ο Ματίας Λεσόρ είναι σαν το θηρίο στο… κλουβί, από την βραδιά εκείνη που υπέστη τον πολύ σοβαρό τραυματισμό και έκτοτε ουσιαστικά δεν έχει επιστρέψει. Και σε κάθε αγωνιστική ο Ματίας είναι εκεί. Στην γωνιά του πάγκου… τρελαμένος και παθιασμένος όχι σαν να έπαιζε ακόμα περισσότερο.

Ο Γάλλος σέντερ βλέπει την ομάδα του να προσπαθεί να βρει την άκρη της, να βρει τον δρόμο της και ξέρει ότι δε μπορεί να την βοηθήσει. Και αυτό τον πονάει. Όμως, ο Λεσόρ είναι εκεί. Δίπλα στους συμπαίκτες του, δίπλα στους προπονητές του. Σαν να έπαιζε. Και κάνει ότι χρειάζεται για να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός και στο τέλος της σεζόν να πανηγυρίζουν όλοι μαζί.

Όπως έκανε και χθες…

Λίγο πιο δίπλα ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» τον τελευταίο μήνα έχει μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Τον τελευταίο μήνα που ο Παναθηναϊκός πάει ασθμαίνοντας και δεν μπορεί να βρει τον πραγματικό του εαυτό. Δουλεύει καθημερινά, συνεχίζει θεραπείες, ατομικά προγράμματα, αλλά το μάτι του έχει… γυρίσει. Κάτι που φάνηκε και χθες. Άλλο ένα θηρίο στο… κλουβί στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δίπλα στον Λεσόρ. Ο Ναν ξέρει ότι είναι θέμα χρόνου η επιστροφή του, ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός τον χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ.

Η χθεσινή εικόνα των Ναν και Λεσόρ είναι η καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που προσπαθούν με δόλιους τρόπους, ανώνυμα ή επώνυμα να πλήξουν την ομάδα του «τριφυλλιού» και να τη «χτυπήσουν» εκτός γηπέδου.

Κανείς δεν έχει παραιτηθεί, κανείς δεν έχει ξενερώσει και στα αποδυτήρια της ομάδας έχει δοθεί μία υπόσχεση!