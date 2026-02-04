Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/02) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Αστέρας-Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (04/02).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και η έξοδος του Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη σε εξ αναβολής ματς της Super League.
Στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πρώτη «μάχη» των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και μετάδοση από την Cosmote Sport 1HD.
Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 18:30 θα λάβει χώρα η αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
15:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
|
16:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη
|
Κύπελλο Πόλο Ανδρών
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ώρα Κυπέλλου – Pregame
|
ΟΦΗ - Λεβαδειακός
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
17:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
|
17:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας
|
FIBA Europe Cup 2025-26
|
18:30
|
Novasports Prime
|
Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:00
|
Novasports 5HD
|
Μπεσίκτας – Άνκαρα
|
Eurocup 2025-26
|
19:00
|
Novasports 4HD
|
Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος
|
Eurocup 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Πάφος – ΑΠΟΕΛ
|
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
|
19:10
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Ώρα Κυπέλλου – Postgame
|
ΟΦΗ - Λεβαδειακός
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ώρα Κυπέλλου – Pregame
|
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
|
19:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Προμηθέας – Μαρούσι
|
Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός
|
CEV Champions League 2026
|
20:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
21:00
|
Novasports Start
|
Άρης - Νεπτούνας Κλαϊπέντα
|
Eurocup 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
21:30
|
Novasports 5HD
|
Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν
|
Euroleague
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
|
21:45
|
Novasports 4HD
|
Μανρέσα – Βενέτσια
|
Eurocup 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Ίντερ – Τορίνο
|
Coppa Italia 2025/26
|
22:00
|
Action 24
|
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ
|
Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
|
22:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Τρουά – Λανς
|
Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Αμπερντίν – Σέλτικ
|
William Hill Scottish Premiership 2025-26
|
22:45
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Ώρα Κυπέλλου – Postgame
|
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
|
04:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια