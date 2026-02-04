Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/02) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Αστέρας-Ολυμπιακός
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 12:05
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (04/02).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και η έξοδος του Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη σε εξ αναβολής ματς της Super League.

Στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πρώτη «μάχη» των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και μετάδοση από την Cosmote Sport 1HD.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 18:30 θα λάβει χώρα η αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

15:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη

Κύπελλο Πόλο Ανδρών

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ώρα Κυπέλλου – Pregame

ΟΦΗ - Λεβαδειακός

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

17:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

17:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

FIBA Europe Cup 2025-26

18:30

Novasports Prime

Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

19:00

Novasports 5HD

Μπεσίκτας – Άνκαρα

Eurocup 2025-26

19:00

Novasports 4HD

Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος

Eurocup 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Πάφος – ΑΠΟΕΛ

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:10

COSMOTE SPORT 2 HD

Ώρα Κυπέλλου – Postgame

ΟΦΗ - Λεβαδειακός

19:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ώρα Κυπέλλου – Pregame

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

19:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Προμηθέας – Μαρούσι

Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών

20:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός

CEV Champions League 2026

20:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

21:00

Novasports Start

Άρης - Νεπτούνας Κλαϊπέντα

Eurocup 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα

FIBA Basketball Champions League 2025-26

21:30

Novasports 5HD

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν

Euroleague

21:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45

Novasports 4HD

Μανρέσα – Βενέτσια

Eurocup 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Ίντερ – Τορίνο

Coppa Italia 2025/26

22:00

Action 24

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ

Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

22:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Τρουά – Λανς

Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αμπερντίν – Σέλτικ

William Hill Scottish Premiership 2025-26

22:45

COSMOTE SPORT 1 HD

Ώρα Κυπέλλου – Postgame

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

04:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


