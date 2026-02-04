Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/02) - Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Αστέρας-Ολυμπιακός

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (04/02).

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, αλλά και η έξοδος του Ολυμπιακού απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη σε εξ αναβολής ματς της Super League.

Στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, στην πρώτη «μάχη» των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 20:30 και μετάδοση από την Cosmote Sport 1HD.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στις 18:30 θα λάβει χώρα η αναμέτρηση Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της Super League. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: