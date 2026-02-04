Ομάδες

ΑΕΚ: Έντονη αντίδραση - «Δυνατή, ανεξάρτητη και στηρίζεται αποκλειστικά από τον Ηλιόπουλο»
Eurokinissi Sports
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 04 Φεβρουαρίου 2026, 11:30
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Έντονη αντίδραση - «Δυνατή, ανεξάρτητη και στηρίζεται αποκλειστικά από τον Ηλιόπουλο»

Αιχμηρή ήταν η αντίδραση της ΑΕΚ σε φήμες που στόχο έχουν να ξεχαστεί η κουβέντα για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στην… αντεπίθεση πέρασε η ΑΕΚ, η οποία με τοποθέτησή της, χαρακτήρισε «αστείους υπαινιγμούς» τις φήμες που έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες και προέρχονται από «όργανα του Λιμανιού που προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή», ξεκαθαρίζοντας πως η Ένωση είναι δυνατή, ανεξάρτητη, μονομάχος και στηρίζεται αποκλειστικά από την οικογένεια Ηλιόπουλου».

«Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι και ιδιαίτερα όργανα του Λιμανιού προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεχαστεί η διαιτητική σφαγή εις βάρος της ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Είναι δεδομένο πια ότι η όποια κίνηση της ΑΕΚ προκαλεί την κινητοποίηση των αντιπάλων μας ακόμη και υπό μορφή αστείων υπαινιγμών... Κι αυτό στην κατάσταση που περιβάλλει το Ελληνικό Ποδόσφαιρο επίτευγμα είναι. Ένα είναι σίγουρο. Η ΑΕΚ είναι δυνατή, ανεξάρτητη, μονομάχος και στηρίζεται και θα στηρίζεται οικονομικά, αποκλειστικά από την οικογένεια Ηλιόπουλου», αναφέρεται στο σχόλιο της ΠΑΕ.



