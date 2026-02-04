Σοκαριστικό βίντεο με τον Μπαρτζώκα να καθυβρίζει χυδαία γυναίκα οπαδό (vid)

Οnsports Τeam

Συνεχίζουν να σοκάρουν οι εικόνες της πρωτοφανούς επίθεσης του Γιώργου Μπαρτζώκα στην εξέδρα, με τελευταίο «θύμα» γυναίκα φίλαθλο του Ολυμπιακού που του ζήτησε να ηρεμήσει.

Τη στιγμή που ακόμα ο φίλαθλος κόσμος δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει όσα είδε χθες το βράδυ στο Ντουμπάι, με την αδιανόητη επίθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα προς την εξέδρα και τους φιλάθλους που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Ένα ακόμα βίντεο που έχει βγει στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον προπονητή του Ολυμπιακού, πέραν της επίθεσης που έκανε στον οπαδό που βρισκόταν στις εξέδρες να καθυβρίζει χυδαία γυναίκα φίλο του Ολυμπιακού που του ζητούσε να ηρεμήσει.

Ο Μπαρτζώκας αρχικά της απαντάει: «Τι είπες;» και στη συνέχεια εξαπολύει πρωτοφανή επίθεση λέγοντας της: «Άντε γ… μωρή π…».

Το βίντεο όμως έχει και συνέχεια καθώς ο προπονητής με συμπεριφορά που αρμόζει σε χούλιγκαν συνεχίζει να ψάχνει έναν φίλαθλο που τον έβρισε και προφανώς έχοντας ταυτοποιήσει ότι είναι Παναθηναϊκός του φωνάζει: «Έλα εδώ ρε αρχ… Δεν σου φτάνουν τα γ… που έχετε φάει».

Πλέον είναι δεδομένο ότι οι αρμόδιες Αρχές θα επέμβουν άμεσα, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει… κουνηθεί φύλλο.