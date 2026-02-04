Ομάδες

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία
Onsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 09:57
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Επιστρέφει στην Ελλάδα και ο τρίτος τραυματίας από το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία

Ίσως και την Τετάρτη (04/02) να πραγματοποιηθεί το ταξίδι επαναπατρισμού του

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει την Τετάρτη (04/02) στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να εκκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία.

Ο πολυτραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί. Ακόμη, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.



