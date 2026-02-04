Ομάδες

Euroleague, Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν: Να μείνει… ζωντανή για play in tournament
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:58
EUROLEAGUE / Βιλερμπάν / Βίρτους Μπολόνια

Euroleague, Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν: Να μείνει… ζωντανή για play in tournament

Η 26η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει την αυλαία της την Τετάρτη (04/02) με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βίρτους Μπολόνια και τη Βιλερμπάν.

Η Βίρτους θα υποδεχθεί τη γαλλική ομάδα στη «Virtus Arena», με το τζάμπολ του αγώνα να είναι προγραμματισμένο για τις 21:30. Οι γηπεδούχοι, με ρεκόρ 12-13, συνεχίζουν την προσπάθειά τους για είσοδο στα play-in της διοργάνωσης και θέλουν τη νίκη για να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους.

Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν ταξιδεύει στην Ιταλία με απολογισμό 6 νίκες και 19 ήττες, χωρίς βαθμολογικό άγχος, αλλά με στόχο μια ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στη Βίρτους, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής.

Η 26η αγωνιστική της Euroleague

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

  • Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98 (95-95κ.α.)
  • Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
  • Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90
  • Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό 104-87
  • Ερυθρός Αστέρας – Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75
  • Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89
  • Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ 78-82
  • Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 95-93

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

  • Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (21:30, Novasports 5HD)

Η βαθμολογία

  1. Φενερμπαχτσέ 18-7
  2. Ολυμπιακός 16-9
  3. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
  5. Βαλένθια 16-10
  6. Παναθηναϊκός 16-10
  7. Ερυθρός Αστέρας 16-10
  8. Μπαρτσελόνα 16-10
  9. Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11
  10. Μονακό 15-11
  11. Αρμάνι Μιλάνο 13-13
  12. Βίρτους Μπολόνια 12-13
  13. Ντουμπάι 12-14
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
  15. Μπάγερν Μονάχου 11-15
  16. Μπασκόνια 9-17
  17. Παρί 8-17
  18. Παρτιζάν 8-18
  19. Αναντολού Εφές 7-19
  20. Βιλερμπάν 6-19


