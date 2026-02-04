Euroleague, Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν: Να μείνει… ζωντανή για play in tournament

Eurokinissi Sports

Η 26η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει την αυλαία της την Τετάρτη (04/02) με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βίρτους Μπολόνια και τη Βιλερμπάν.

Η Βίρτους θα υποδεχθεί τη γαλλική ομάδα στη «Virtus Arena», με το τζάμπολ του αγώνα να είναι προγραμματισμένο για τις 21:30. Οι γηπεδούχοι, με ρεκόρ 12-13, συνεχίζουν την προσπάθειά τους για είσοδο στα play-in της διοργάνωσης και θέλουν τη νίκη για να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους.

Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν ταξιδεύει στην Ιταλία με απολογισμό 6 νίκες και 19 ήττες, χωρίς βαθμολογικό άγχος, αλλά με στόχο μια ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στη Βίρτους, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής.

Η 26η αγωνιστική της Euroleague

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98 (95-95κ.α.)

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81

Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό 104-87

Ερυθρός Αστέρας – Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89

Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ 78-82

Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 95-93

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (21:30, Novasports 5HD)

