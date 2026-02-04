Euroleague, Βίρτους Μπολόνια - Βιλερμπάν: Να μείνει… ζωντανή για play in tournament
Η 26η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει την αυλαία της την Τετάρτη (04/02) με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βίρτους Μπολόνια και τη Βιλερμπάν.
Η Βίρτους θα υποδεχθεί τη γαλλική ομάδα στη «Virtus Arena», με το τζάμπολ του αγώνα να είναι προγραμματισμένο για τις 21:30. Οι γηπεδούχοι, με ρεκόρ 12-13, συνεχίζουν την προσπάθειά τους για είσοδο στα play-in της διοργάνωσης και θέλουν τη νίκη για να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους.
Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν ταξιδεύει στην Ιταλία με απολογισμό 6 νίκες και 19 ήττες, χωρίς βαθμολογικό άγχος, αλλά με στόχο μια ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στη Βίρτους, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής.
Η 26η αγωνιστική της Euroleague
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
- Ντουμπάι – Ολυμπιακός 108-98 (95-95κ.α.)
- Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
- Αναντολού Εφές – Βαλένθια 107-90
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό 104-87
- Ερυθρός Αστέρας – Χαποέλ Τελ Αβίβ 87-75
- Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια 109-89
- Μπαρτσελόνα – Φενερμπαχτσέ 78-82
- Μπάγερν Μονάχου – Παρί 81-75
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 95-93
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
- Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν (21:30, Novasports 5HD)
Η βαθμολογία
- Φενερμπαχτσέ 18-7
- Ολυμπιακός 16-9
- Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
- Βαλένθια 16-10
- Παναθηναϊκός 16-10
- Ερυθρός Αστέρας 16-10
- Μπαρτσελόνα 16-10
- Ζαλγκίρις Κάουνας 15-11
- Μονακό 15-11
- Αρμάνι Μιλάνο 13-13
- Βίρτους Μπολόνια 12-13
- Ντουμπάι 12-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
- Μπάγερν Μονάχου 11-15
- Μπασκόνια 9-17
- Παρί 8-17
- Παρτιζάν 8-18
- Αναντολού Εφές 7-19
- Βιλερμπάν 6-19