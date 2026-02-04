Eurocup: Άρης και Πανιώνιος συνεχίζουν στοχεύοντας σε νίκες

Οnsports Τeam

Άρης και Πανιώνιος συνεχίζουν στο Eurocup σήμερα με τα παιχνίδια κόντρα σε Νεπτούνας (21:00, Novasports Start) και Λιετκαμπέλις (19:00, Novasports 4) αντίστοιχα για τη 17η αγωνιστική του Eurocup.

17η αγωνιστική για το Eurocup με τον Άρη να έχει μπροστά του μία πολύ δύσκολη αποστολή και τον Πανιώνιο μια τυπική διαδικασία.

Οι «κιτρινόμαυροι» (7-9) θέλουν πάση θυσία τη νίκη απέναντι στην ισόβαθμη Νεπτούνας (7-9), την οποία είχαν κερδίσει εκτός έδρας στο ματς του Α' γύρου, για να διατηρήσουν ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Νωρίτερα, ο Πανιώνιος (3-13) φιλοξενείται στη Λιθουανία κόντρα στην Λιετκαμπέλις (3-13), με τις δύο ομάδες να έχουν ήδη αποκλειστεί από την επόμενη φάση. Ωστόσο, η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς θέλει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, μετρώντας δύο σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη