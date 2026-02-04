Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurocup: Άρης και Πανιώνιος συνεχίζουν στοχεύοντας σε νίκες
Οnsports Τeam 04 Φεβρουαρίου 2026, 11:00
ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Άρης και Πανιώνιος συνεχίζουν στοχεύοντας σε νίκες

Άρης και Πανιώνιος συνεχίζουν στο Eurocup σήμερα με τα παιχνίδια κόντρα σε Νεπτούνας (21:00, Novasports Start) και Λιετκαμπέλις (19:00, Novasports 4) αντίστοιχα για τη 17η αγωνιστική του Eurocup.

17η αγωνιστική για το Eurocup με τον Άρη να έχει μπροστά του μία πολύ δύσκολη αποστολή και τον Πανιώνιο μια τυπική διαδικασία.  

Οι «κιτρινόμαυροι» (7-9) θέλουν πάση θυσία τη νίκη απέναντι στην ισόβαθμη Νεπτούνας (7-9), την οποία είχαν κερδίσει εκτός έδρας στο ματς του Α' γύρου, για να διατηρήσουν ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Νωρίτερα, ο Πανιώνιος (3-13) φιλοξενείται στη Λιθουανία κόντρα στην Λιετκαμπέλις (3-13), με τις δύο ομάδες να έχουν ήδη αποκλειστεί από την επόμενη φάση. Ωστόσο, η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς θέλει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, μετρώντας δύο σερί νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός
20 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο φετινός τελικός
NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έβαλε… φωτιά στο NBA - Το μήνυμά του λίγο πριν το τέλος των ανταλλαγών
41 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έβαλε… φωτιά στο NBA - Το μήνυμά του λίγο πριν το τέλος των ανταλλαγών
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής ο Σισοκό - Έκανε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Εκτός αποστολής ο Σισοκό - Έκανε μαγνητική λόγω ενοχλήσεων
EUROLEAGUE
Δύο θηρία στα… κλουβιά τους (pics)
2 ώρες πριν Δύο θηρία στα… κλουβιά τους (pics)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved